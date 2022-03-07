Hastanede yalnız kalan yaşlı adamın imdadına Belediye yetişti - Son Dakika

Ordu'da kimsesi olmayan ve hastanede Covid-19 tedavisi gören 75 yaşındaki yaşlı adam, ihtiyaçlarını karşılayacak imkanı bulamayınca imdadına Ordu Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Kumru ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rafet Gülbüz, Covid-19 teşhisi konulması ile birlikte tedavi için hastaneye yatırıldı. 12 günden bu yana tedavisine devam edilen Gülbüz, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmaması sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradı. Bir telefon çağrısı ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşan Rafet Gülbüz, ihtiyaçlarını belirterek yardım istedi. Ekipler, yardım çağrısı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçerek pijama, iç çamaşırı, çorap ve diğer ihtiyaçlarını temin ettikleri ihtiyaçları aynı gün içerisinde Rafet Gülbüz'ün tedavi gördüğü hastaneye teslim etti. - ORDU