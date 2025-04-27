Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı. Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

ŞAHSIN KİMLİĞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.