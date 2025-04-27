Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı - Son Dakika
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Yerel

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

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Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanede, bekleme salonundaki televizyonu çalan 1 kişi tutuklandı.

27.04.2025 12:22
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Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı. Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

ŞAHSIN KİMLİĞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cemil Moroglu:
    arcelik tv için degmez. akıllı bile degil, ona xaomi box da alman lazim. 1 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ey Allah'ım nelere şahit oluyoruz, Bunu yapan kişide vicdanın v sini aramam 1 0 Yanıtla
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