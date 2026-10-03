Hatay Antakya\'da Atatürk Caddesi\'nde 910\'dan fazla konut hak sahiplerine verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde tamamen yıkılan ve kent merkezindeki en işlek cadde olan Atatürk Caddesi'nde inşa edilen konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından bölgede yeniden yaşam başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni yuvalarına kavuşan Bülent ve Arzu Çuhadar ailesini yeni yuvasında ziyaret ederek, caddedeki esnaflarla sohbet ettiler.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketinde Hatay'da kent merkezi yerle bir olmuştu. Depremde ağır yıkımın yaşandığı ve enkazların kaldırılmasıyla boş araziyi andıran kent merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa sürede çalışmalara başlamıştı. Depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz emek veren ekiplerin çalışmalarıyla adeta yeni bir şehir kuruldu ve Antakya kent merkezi eskisinden eser kalmayacak halde yeniden inşa edildi. Hak sahiplerine teslim edilen yeni konutlarla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki konutlarda yeniden yaşam başladı. Evlerin ışıklarının yanması, iş yerlerinin kepenklerinin açılması ve sokaklarda vatandaşların görülmesiyle Atatürk Caddesi yeniden hareketlilik kazandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni evlerine yerleşen Bülent ve Arzu Çuhadar ailesinin misafiri oldu. Ziyarette aileyle sohbet eden Masatlı çifti, yeni yuvalarında kendilerine huzur ve mutluluk dileyerek caddedeki esnaflarla sohbet ettiler.

"Atatürk Caddesi'nde ayağa kalkışın, aslında Hatay'ın yeniden ayağa kalkışının en güçlü göstergelerinden biri olduğuna inanıyoruz"

Atatürk Caddesi'nde yeniden başlayan yaşamın bölgedeki hareketliliği arttırdığını ifade Vali Masatlı, "Atatürk Caddesi, Antakya'mızın şehir hafızasında çok özel bir yeri olan bir caddedir. Burası yıllar boyunca şehrimizin ticari hayatının kalbi, sosyal yaşamının en güçlü merkezlerinden biri oldu. Esnafıyla, aileleriyle, iş yerleriyle, insan hareketliliğiyle Antakya'nın günlük hayatını taşıyan en önemli akslardan biri haline geldi. Tabii asrın felaketi, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde Atatürk Caddemiz de çok ağır bir yıkıma uğradı. O zaman bu manzarayı gördüğümüzde bizler bile çok ciddi derecede şaşkınlık içerisine girmiştik. Evlerimizi, iş yerlerimizi ve nice hatıralarımızı bu mekanlarda maalesef kaybettik. Şehir merkezinin aslında en canlı noktalarından biri olan bu cadde, bir anda sessizliğe büründü. Biz o günden bu yana Atatürk Caddesi'ni de Antakya'mızın merkezini de çok yakından takip ettik. Gündüzüyle, gecesiyle sahada olmaya çalıştık. Yapılan her işi, atılan her adımı yerinde gördük. Atatürk Caddesi'nde ayağa kalkışın, aslında Hatay'ın yeniden ayağa kalkışının en güçlü göstergelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Atatürk Caddemizde 910'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan, 80 civarında ofiste yaşam yeniden başladı" ifadelerini kullandı.