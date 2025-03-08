Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bin Araçla Kiralamanın Yerine Sahip Oluyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bin Araçla Kiralamanın Yerine Sahip Oluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bin Araçla Kiralamanın Yerine Sahip Oluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, aylık 220 milyon TL kiralama bedeli yerine 100 milyon TL taksitle bin araç satın aldı. Başkan Öntürk, bu adımın Hataylıların kiracı olmaktan çıkarak mal sahibi olma yolunda bir ilk adım olduğunu belirtti.

08.03.2025 16:18  Güncelleme: 16:22
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, araç kiralamaya son vererek satın aldığı bin aracı filosuna kattı. Başkan Öntürk, aylık 220 milyon TL kiralama bedeli ödeyerek araç kiralamak yerine aylık 100 milyon TL taksitle bin araç satın aldıklarını ifade ederek "Hataylının kiracı olmaktan çıktığı mal sahibi olduğu günlere ilk adımı atıyoruz" dedi.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'ı yeniden eski günlerine döndürmek için seçildiği geldiği ilk günden itibaren gayretle çalışan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, araç kiralama devrine son verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hizmet kalitesini artırmak ve şehrin geleceğine yatırım yapmak için satın aldığı bin aracı filosuna kattı. Araçların tanıtımı için Antakya ilçesi fuar alanında tanıtım programı gerçekleştirildi. Program boyunca HBB tarafından satın alan araçların bir kısmı fuar alanında ve Arsuz EXPO alanında hazır bulundu. Araç tanıtım toplantısına Hatay Milletvelilleri; Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, Necmettin Çalışkan, HBB idarecileri ve personelleri katıldı.

"Biz bu araçları kiraladığımız takdirde 220 milyon TL civarında kira ödeyecektik"

Hatay için bir dahaki hedefinin raylı sistem projesini hayata geçirmek olduğunu ifade eden Başkan Öntürk, "Şehrimize hayırlı ve mübarek olsun. Hatay'ımız 2014 yılında büyükşehir olmuştu. Satın aldığımız araçları Hatay halkının geçmiş yıllarda görmesi lazımdı nasip bu güneymiş. Hataylı hemşerilerimiz daha iyilerine layık. İnşallah bu gün toplu ulaşım araçlarına sahip oldu, yarında inşallah raylı sistemine sahip olacak. Bizim hedeflerimiz var, biz şehrimizi seviyoruz ve var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu araçları kiraladığımız takdirde 220 milyon TL civarında kira ödeyecektik. Biz araçlarımızı 100 milyon TL taksitle satın aldık, dönemimiz boyunca da borcumuzu bitireceğiz. Taksitlerimiz artan oranlı değil, azalan oranlı taksitimiz var. 5 yıl sonra da bu araçlar kiranın yarısını ödeyerek Hataylıların olacak. Bin araç satın aldık. Bu gün Hataylının kiracı olmaktan çıktığı mal sahibi olduğu günlere ilk adımı atıyoruz. Gördüğünüz gibi araç parkımızı tamamlıyoruz, bundan sonraki bir hedefte raylı sistem için kolları sıvamaktır. Şehrimiz ayağa kalktıkça bu günden çalışmaya başlıyoruz" - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bin Araçla Kiralamanın Yerine Sahip Oluyor - Son Dakika

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