Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dere ve kanal temizliklerini hızlandırdı. Su taşkınlarına karşı önlemler alan belediye ekipleri, birçok ilçede yosun, balçık, ot ve katı atıkları temizledi. Ayrıca tarımsal sulama kanalları açılarak suyun verimli kullanılması sağlandı.

24.06.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı il genelinde gerçekleştirdiği dere ve kanal temizliklerine hız verdi.

Yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlemler almaya devam eden HBB ekipleri; Antakya, Arsuz, Defne, Dörtyol, Kırıkhan, Samandağ ilçelerinde dere ve kanallarda biriken yosun, balçık, ot ve katı atıkları temizledi. Büyükşehir; kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle il genelinde bulunan dere ve kanallarda meydana gelen tıkanma ve kirliliğin giderilmesi için Antakya Küçükdalyan, Arsuz Kale, Samandağ Cemal Gürsel, Hıdırbey, Seldiren Mahallerinde yer alan dereler de temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kırıkhan Camızkışlası, Samandağ Tekebaşı ve Yaylıca Mahallerinde ise kanal temizliği yapıldı. Ayrıca Arsuz Konacık'ta su yolu ve su benti temizliği, Defne Özbek Mahallesi'nde ve Dörtyol genelinde tarımsal sulama kanalları açılarak suyun verimli kullanılması sağlandı. Yetkililer, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla yaz aylarının gelmesiyle ve yağışların azalmasıyla 7/24 hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Çevre, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement