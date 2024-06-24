Hatay Büyükşehir Belediyesi Dere ve Kanal Temizliklerine Hız Verdi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı il genelinde gerçekleştirdiği dere ve kanal temizliklerine hız verdi.

Yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlemler almaya devam eden HBB ekipleri; Antakya, Arsuz, Defne, Dörtyol, Kırıkhan, Samandağ ilçelerinde dere ve kanallarda biriken yosun, balçık, ot ve katı atıkları temizledi. Büyükşehir; kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle il genelinde bulunan dere ve kanallarda meydana gelen tıkanma ve kirliliğin giderilmesi için Antakya Küçükdalyan, Arsuz Kale, Samandağ Cemal Gürsel, Hıdırbey, Seldiren Mahallerinde yer alan dereler de temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kırıkhan Camızkışlası, Samandağ Tekebaşı ve Yaylıca Mahallerinde ise kanal temizliği yapıldı. Ayrıca Arsuz Konacık'ta su yolu ve su benti temizliği, Defne Özbek Mahallesi'nde ve Dörtyol genelinde tarımsal sulama kanalları açılarak suyun verimli kullanılması sağlandı. Yetkililer, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla yaz aylarının gelmesiyle ve yağışların azalmasıyla 7/24 hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdiler. - HATAY