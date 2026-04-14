HBB, kamu bilişim zirvesinde başarıya layık görüldü
14.04.2026 09:15  Güncelleme: 09:16
Hatay Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm projeleri ile Kamu Bilişim Zirvesi'nde dikkat çekerek ödül kazandı. Zirvede, siber güvenlik, veri yönetimi ve akıllı şehir uygulamaları gibi konular ele alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kamu kurumlarında dijital dönüşümün ele alındığı Kamu Bilişim Zirvesi'nde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle dikkat çekerek başarıya layık görüldü.

Kamu bilişim yöneticileri, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; dijital dönüşüm, siber güvenlik, veri yönetimi ve akıllı şehir uygulamaları gibi önemli başlıklar ele alındı. Kamu hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımıyla hizmet kalitesinin artırılması ve süreçlerin hızlandırılması konuları ön plana çıktı.

HBB, yürüttüğü dijital dönüşüm ve mekansal zeka çalışmaları kapsamında geliştirdiği Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile zirvede öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

HBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumda, sistemlerin işleyişi, sağladığı katkılar ve belediye hizmetlerine entegrasyon süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Deprem bölgesinde, zorlu şartlara rağmen hayata geçirilen bu çalışmalar, belediyenin dijitalleşme konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, geliştirilen sistemler katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.HBB, söz konusu projeleriyle zirvede başarıya layık görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA

