HBB, kamu bilişim zirvesinde başarıya layık görüldü

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kamu kurumlarında dijital dönüşümün ele alındığı Kamu Bilişim Zirvesi'nde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle dikkat çekerek başarıya layık görüldü.

Kamu bilişim yöneticileri, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; dijital dönüşüm, siber güvenlik, veri yönetimi ve akıllı şehir uygulamaları gibi önemli başlıklar ele alındı. Kamu hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımıyla hizmet kalitesinin artırılması ve süreçlerin hızlandırılması konuları ön plana çıktı.

HBB, yürüttüğü dijital dönüşüm ve mekansal zeka çalışmaları kapsamında geliştirdiği Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile zirvede öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

HBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumda, sistemlerin işleyişi, sağladığı katkılar ve belediye hizmetlerine entegrasyon süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Deprem bölgesinde, zorlu şartlara rağmen hayata geçirilen bu çalışmalar, belediyenin dijitalleşme konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, geliştirilen sistemler katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.HBB, söz konusu projeleriyle zirvede başarıya layık görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - HATAY