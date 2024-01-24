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Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden 41 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden 41 Milyon TL Gelir Elde Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atıkların elektriğe dönüştürülmesi projesi kapsamında katı atık depolama tesisinin faaliyete geçirilmesinden bu yana 41 milyon 500 bin TL gelir elde edildi. Tesis, 2016 yılında hizmete açılmış olup, bugüne kadar 5 milyon ton evsel katı atık bertaraf edilmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi\'nden 41 Milyon TL Gelir Elde Etti
24.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:43
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atıkların elektriğe dönüştürülmesi projesi kapsamında katı atık depolama tesisinin faaliyete geçirilmesinden bu yana 41 milyon 500 bin TL gelir elde edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatı doğrultusunda kurulan "Gökçegöz Katı Atık Depolama Tesisi" 6 Şubat depreminden hemen sonra tesis genelinde yapılan bakım ve onarımların ardından faaliyetini sürdürmeye devam etmişti. Depremin 2. gününde bir bölümüyle hizmete alınan tesis, depremin 12. gününden itibaren ise tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştı. HBB'nin "Katı Atıktan Elektrik Üretme Projesi" kapsamında Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde 2016 yılında hizmete açtığı tesis, 2023 Aralık ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 41 milyon 500 bin TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağladı. 7,065 megavat (MWH) güç birimiyle çöp gazından elektrik üretimine başlayan tesis, 2017-2023 yılları arasında ise toplam 270 bin megavata ulaştı. Günlük 129 ton kapasiteli dizayn edilmiş olan depolama sahasına 2022 yılı itibarıyla 9 ilçeden günde yaklaşık bin 400 ton atığın toplandığı tesiste, bugüne kadar 5 milyon ton evsel katı atık bertaraf edildi. Ayrıca yetkililer, 65 dönüm büyüklüğündeki tesiste toplamda 35 personelin de istihdam edildiğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden 41 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden 41 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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