Antakya otobüs terminali mevkiinde caddeler asfaltlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Otobüs Terminali'nin de yer aldığı Şükrü Balcı Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Antakya ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve Antakya Otobüs Terminali'nin de yer aldığı Şükrü Balcı Caddesi'nde, inşaat çalışmalarından kaynaklı ağır tonajlı araçların neden olduğu yoldaki bozulmaları giderdi.

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, caddenin bozuk olan bölümlerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi yetkilileri, il genelinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini aktardı. - HATAY