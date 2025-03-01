Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Desteği

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelleri kaldırmak adına 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve tedavilerine destek olacak çalışmalarına devam ediyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde engelli vatandaşların sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak amacıyla talep ve ihtiyaçlarına cevap vererek 1 adet manüel ve 3 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ALO 153'e engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından iletilen talepler doğrultusunda Antakya Apaydın Mahallesi'nde ikamet eden Şehire Yıldız (53) ve Altınözü Oymaklı Mahallesi'nde ikamet eden Cemaleddin Yeyran'a (64) akülü araçları teslim edildi.

Ekipler, Antakya Gülderen Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Bulanık (69) ve Antakya Derince Mahallesi'nde ikamet eden Sabahattin Sümer'e (66) manüel tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Vatandaşlar, akülü ve manüel araç taleplerini yerine getirdikleri için Başkan Öntürk'e teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılması ve günlük hayatta karşılaşacakları zorlukları gidermek amacıyla akülü ve manüel tekerlekli araç dağıtımlarının süreceğini açıkladı. - HATAY