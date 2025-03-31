Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden İşitme Engelli Öğrencilere Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla işitme engelli öğrencilere destek oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal belediyecilik anlayışıyla, il genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, toplumun her kesiminden bireylere ulaşarak onların yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

HBB, Antakya Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören Hürriyet İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine kumanya, kıyafet ve ayakkabı desteği verdi.

Büyükşehir yetkilileri; belediyecilik anlayışlarının sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumun her bireyine eşit hizmet sunduklarını iletti.

İşitme engelli öğrenciler, Türk işaret diliyle HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkürlerini iletti. - HATAY