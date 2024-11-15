Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları

Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Uluslararası İş Birliği Adımları

HBB'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda, ulusal ve uluslararası iş birliğini artırmak amacıyla iki önemli teklif görüşüldü. Hatay'ın uluslararası tarım ve gastronomi şehirleri birliklerine katılması için öneriler sunuldu.

15.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) 2024 Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Arsuz Nazım Hikmet Kültür Salonu'nda Meclis Başkanvekili Filiz Özçörekçi başkanlığında toplandı.

Başkanvekili Özçörekçi toplantı başında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade ederken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıya geçildi. HBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının, ekonomik ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası iş birliğiyle sektöre olumlu katkı sağlamak amacıyla kurulan Agricities Ağı'na (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) Hatay'ın dahil olması adına Meclis'e sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı mutfak mirasını teşvik etmek, gıda kültürlerini tanıtıp geliştirmek ve uluslararası işbirliği oluşturmak amacıyla 2007 yılında Lyon'da kurulan, dünya çapında 26 şehrin üye olduğu Delice Ağı'na (Gastronomi Şehirleri Birliği) Hatay'ın da üye olması adına Meclis'e sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nin 20 Kasım Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi A Blok'ta bulunan Meclis Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Gastronomi, Politika, Ekonomi, Yerel, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.