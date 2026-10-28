Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil otobüsleri 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil otobüsleri 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye bünyesindeki yeşil otobüslerin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Karar, bayram kutlamalarına katılacak vatandaşların toplu ulaşımdan daha kolay yararlanmasını amaçlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde hizmet veren yeşil otobüslerin gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak vatandaşların toplu ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi amacıyla alınan karar kapsamında yeşil otobüsler, 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek.

HBB yetkilileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil otobüsleri 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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