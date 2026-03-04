Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yolçatı\'nda asfalt serimine başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde asfalt serimine başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde kurum planlamaları doğrultusunda yol bakım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Eski Hassa Caddesi'nde beton asfalt serimine başladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında yol yenileme çalışması tamamlanarak ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yolçatı Mahalle Muhtarı Bilal Demir, 52 yıldır böyle bir yol çalışması görmediklerini vurgulayarak çalışmalarından dolayı Başkan Mehmet Öntürk'e ve Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak'a teşekkür etti.

Fen İşleri Dairesi yetkilileri ise yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının planlama dahilinde sürdüğünü belirtti. - HATAY