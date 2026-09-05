Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtası 15 ilçede 284 bin 442 denetim yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta ekipleri, Nisan 2024'ten bu yana kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 284 bin 442 denetim gerçekleştirdi.

15 ilçede sürdürülen denetimlerin 78 bin 943'ünü genel, 114 bin 438'ini çevre, 91 bin 61'ini ise trafik denetimleri oluşturdu. Çevre denetimleri kapsamında 70 bin 627 hafriyat, 18 bin 875 beton mikseri ve 24 bin 936 branda kontrol edildi.

Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 3 bin 747 drone destekli denetim gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı durumlar nedeniyle 9 bin 408 cezai işlem uygulandı.

Ekipler şantiye, taş ocağı, beton santrali, otogar, market, fırın, pastane ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra ticari taksi ve servis araçlarında da denetimlerini sürdürüyor. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tabela, branda ve totemler kaldırılırken, dilencilik yapanlara yönelik de çalışmalar yürütülüyor.

HBB'nin önümüzdeki dönemde Deniz ve Turizm Zabıtası Birimi kurarak denetim kapasitesini artırmayı planladığı belirtildi.