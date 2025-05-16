Hatay'da 12 Yaşından 16 Yaşına Dek İstismara Uğrayan S.A.'nın Duruşması Görüldü... Duruşma 17 Temmuz'a Ertelendi

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da Hüseyin Cansever tarafından 12 yaşından 16 yaşına kadar sistematik istismara maruz kalan, Cuma Yaldız tarafından da bir sefer istismara uğrayan S.A.'nın duruşması görüldü. 12 yaşından itibaren sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kalmış olan S.A. dört sene boyunca aralıklarla uğradığı istismarı mahkeme heyetine anlattı.

Hatay'da Hüseyin Cansever tarafından 12 yaşından 16 yaşına kadar sistematik istismara maruz kalan, Cuma Yaldız tarafından da bir sefer istismara uğrayan SA.'nın duruşması Hatay 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Hüseyin Cansever tutuklu yargılanırken, Cuma Yaldız ise tutuksuz yargılandı. Mahkeme heyeti, Hüseyin Cansever'in tutukluluğunun devamına, Cuma Yaldız'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanık Cansever: Yaşının küçük olduğunu bilseydim konuşmazdım

Hüseyin Cansever mahkemede, SA.'yı bir yıldır tutuklanmadan hemen önce tanıdığını, sosyal medyadan tanıştığını söyleyerek, "Adının Eda olduğunu, yaşını da 22 söyledi. Erkek isimli bir sosyal medya hesabından yazdı. Ben ilk önce arkadaşlarım işletiyor sandım. Fotoğraf ve ses atınca kadın olduğunu anladım. Yaşının küçük olduğunu bilseydim hiç konuşmazdım. Kıbrıs'taki arkadaşına yollamak için benden 300 TL istedi, elinde gönderdiğim fotoğraflar var, şantaj yapar diye yolladım parayı. Sonra miktar artınca dolandırdığını düşündüm, ondan sonra da konuşmadım" dedi.

"HATSU çalışanıyım her mahalleye gidiyorum"

Mahkemenin, "Hiç yüz yüze gelmedin mi" sorusuna Cansever, "Bir defa yan yana geldik o da tesadüf oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) çalışanıyım. İşim gereği her mahalleye girerim. Onların binasının oradan geçerken gördüm. Asansör girişinde konuştuk. Cinsel istismarda bulunmadım. Söylediği tarihlerde annemin ölüm yıldönümü. İşimi gücümü bırakıp okulların önünde mi bekleyeceğim" yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık Cuma Yaldız da mahkeme salonundaydı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaldız, "Kuzenim benim evin anahtarını ara sıra mangal yapmak, alkol almak için alırdı. Kız getirdiğini bilmiyorum. S.A. ile yan yana gelmedim. Evimi nereden bildiğini bilmiyorum. Tarif edilen vücut benim vücudum değil. Anlatılan ev de benim evim değil" şeklinde konuştu.

S.A.: Okul çıkışı arabayla yaklaştı, 'babanı tanıyorum', dedi

Mağdur S.A., mahkemeye Ses ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile yanında psikoloğuyla bağlandı. SA., yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Dört yıl önce 6'ncı sınıftayken okul çıkışı arabayla yanıma yaklaşan Hüseyin Cansever, 'Babanı tanıyorum, yanına götüreyim' dedi. Ben de araca bindim. Kendisini tanımıyorum. Araç evin yolundan ormanlık alana saptı. Araçta ikimiz vardık. Özel bölgeme dokundu, kaçmak istediğimde ise boğazımı sıktı. 'Ailene söyler, adını çıkarırım' dedi. Ben de korktum" dedi.

"Üç defa okul değiştirdim her seferinde buldu"

S.A. ilk istismardan sonra aralıklı olarak Hüseyin Cansever'in ısrarlı takibi, farklı isimli sosyal medya hesaplarından yazması, okul çıkışlarına gelerek, kendisiyle arabaya binmeye zorlandığını belirterek, Cuma Yaldız ve Hüseyin Cansever tarafından dört sene boyunca aralıklarla uğradığı istismarı mahkeme heyetine anlattı. Ailesinin zarar görmesinden endişelendiğini belirten S.A., "Üç defa okul değiştirdim, kurtulmak için. Her seferinde buldu. Söylediği gibi para falan da almadım. O benim başka insanlarla konuşmamı istiyordu. Bir de onu diğer kız arkadaşlarımla görüştürmemi istiyordu" dedi.

Sanık Cansever'in avukatı: Müvekkilim altı aydır beyanla tutuklu

Hüseyin Cansever'in avukatı, S.A.'nın anlattıklarının somut delil olmadığını, beyana dayalı olduğunu söyleyerek, "Dosya beyana dayalı ilerliyor. Müvekkilim mağdur beyanıyla altı aydır tutuklu. Mağdurun çelişkileri var. Müvekkilimin çocukları ve ailesi perişan" dedi.

Cuma Yaldız'ın avukatı, S.A.'nın anlattıklarının somut delile dayalı olmadığının altını çizerek, "Fiili livata iddiasının raporu yok. Herhangi bir delil yok beraat istiyoruz" diye konuştu.

Savcının Hüseyin Cansever'in tutukluluğuna, Cuma Yaldız'ın adli kontrolle serbestliğinin devam talebine, Hüseyin Cansever'in avukatı, "Cuma Yaldız adli kontrolle bırakılıyor. Benim müvekkilimin zincirleme olması mı sorun" sözleriyle itiraz etti.

Bir sonraki duruşma için HTS kayıtları istendi

Mahkeme heyeti, Hüseyin Cansever'in tutukluluğunun devamına, Cuma Yaldız'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada HTS (Historical Traffic Search) Arama Trafiği Kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşma çıkışı S.A.'nın avukatı Zerrin Altınöz ve Mor Dayanışma adına Avukat Sezen Ezer açıklama yaptı.

Avukat Altınöz: Birden fazla suça konu eylem var

Avukat Zerrin Altınöz, "Bugün Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 yaşındaki mağdur S.A.'nın duruşmasını takip etmek üzere hazır bulunduk. S.A., 16 yaşında ve 12 yaşından itibaren sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kalmış, ısrarlı takip mağduru olmuş, tehdit almış birden fazla suça konu olacak eyleme maruz kalmış bir kızımız. Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Hatay Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak. Bugünkü duruşmada tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi, adli süreci sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

Avukat Sezen Ezer ise, "12 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalan 16 yaşındaki S.A.'nın duruşmasındayız. Mor Dayanışma olarak duruşmanın takipçisiyiz. Çocuğun üstün yararının gözetilerek hukuki sürecin ilerletilmesi ve sanıkların en ağır cezayı alması yönünde davanın takipçisi olacağız, herkesi dayanışmaya ve desteği bekliyoruz" dedi.