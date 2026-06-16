DOĞAKA'nın deprem sonrasındaki faaliyetleri panelde anlatıldı - Son Dakika
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DOĞAKA'nın deprem sonrasındaki faaliyetleri panelde anlatıldı

DOĞAKA\'nın deprem sonrasındaki faaliyetleri panelde anlatıldı
16.06.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, Hatay'da düzenlenen panelde asrın felaketinin ardından bölgenin yeniden inşası ve ekonomik canlanma çalışmalarını anlattı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, "Ekonomik Canlanma, Kültürel ve Sosyal Yaşam Alanları" başlıklı panel oturumunda ajansın asrın felaketinin ardından bölgenin yeniden ihyası ve inşasına yönelik yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Hatay Valiliği koordinasyonunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı" kapsamında, "Ekonomik Canlanma, Kültürel ve Sosyal Yaşam Alanları" başlıklı panel oturumu gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve farklı sektörlerden temsilcilerin katılım sağladığı programda; afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde iş birliği, koordinasyon ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi ele alındı.

Programa panelist olarak katılan DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu tarafından ekonomik canlanma ile kültürel ve sosyal yaşamın yeniden inşasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Alibekiroğlu, afet sonrası süreçte yerel girişimciliğin desteklenmesinin bölgesel kalkınma açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, üretim, istihdam ve ekonomik hareketliliği destekleyen mekanizmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Panel oturumunda ayrıca Hatay'ın geleceğine yönelik çözüm önerileri, stratejik yaklaşımlar ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DOĞAKA'nın deprem sonrasındaki faaliyetleri panelde anlatıldı - Son Dakika

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