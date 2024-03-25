Hatay\'ın Samandağ ilçesinde afetzede esnaf, prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede esnaf, devlet desteğiyle kurulan prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da birçok bina ve iş yeri yerle bir olmuştu. Depremin vurduğu kentte iş yerleri yıkılan esnafın yaralarını sarmak için çalışma başlatılmıştı. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde Sutaşı Mahallesi'nde prefabrik iş yerlerinin olduğu 'Sutaşı Çarşısı' kuruldu. Çarşıda 39 prefabrikten oluşan iş yerlerinde esnaf depremin yaralarını saracak.

"Küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşısı açıldı"

Sutaşı Çarşısı'nda iş yeri bulunan esnaf Cihan Kuzu, "Samandağ Kaymakamlığı ve Hatay Valiliğinin koordinesinde küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşısı açıldı. Çarşıda bulunan işletmelerin çoğu ağır hasarlı ya da yıkılmış iş yerleri. Burada işlerimizi yapıyoruz hayatı daim ettirmek için. Bize burayı tahsis eden Samandağ Kaymakamından Allah razı olsun" dedi.

"Depremde iş yerim yıkıldı, şimdi yeni iş yerim oldu"

Depremde iş yeri yıkılan esnaf Semir Ateş ise, "Depremde işletmem yıkıldı. Deprem sonrası mesleğime Samandağ Kaymakamı, Hatay Valisi'nin desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda devam etmeye başladım. Çarşı içinde bulunan çeşitli iş kollarına destek olması adına halkımızı çarşıyı ziyaret etmeleri için davet ediyorum. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY