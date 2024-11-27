Hatay'da alevlere teslim olarak yanan bakkal kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan bakkalda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından dolayı iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Bakkal Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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