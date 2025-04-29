Hatay'da Barakada Yangın: Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Barakadan yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan barakadaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yenimahalle taş ocağı mevkiinde yaşandı. Orman eteğinde bulunan ahşap baraka alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ormanlık alana sıçramadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.