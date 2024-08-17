Hatay'da çocuklar ücretsiz sörf kursunda eğitim alıyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da çocuklar ücretsiz sörf kursunda eğitim alıyor

Hatay\'da çocuklar ücretsiz sörf kursunda eğitim alıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklar, ücretsiz verilen kursta sörf yapmayı öğreniyor. Eğitmen Deniz Toprak tarafından verilen eğitim çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

17.08.2024 12:24
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklar, ücretsiz verilen kursta sörf yapmayı öğreniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçtiğimiz yıl sörf merkezi kurulmuştu. Eğitmen Deniz Toprak tarafından çocuklara Akdeniz'in dalgalarında verilen eğitim çocuklardan yoğun ilgi gördü. Eğlenerek öğrenen çocuklar, ısınma hareketlerinden denge eğitimlerine kadar çeşitli aktiviteler yapıyorlar.

"Samandağ'da her gün sörf yapılabilir"

Sörf Eğitmeni Deniz Toprak, Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ'da yılın her döneminde sörf yapılabildiğine dikkat çekerek çocukların kısa sürede öğrendikleri sörf sporunda başarılar elde etmeye başladıklarını söyleyerek, "Samandağ'ına geldim, ve inanılmaz dalgalar olduğunu gördüm. Sonra düşündüm acaba bu ne sıklıkta Metrolojinden tarihi dataya, baktım çok sık, rüzgar oluyor ve bu rüzgarlardan dalga oluşuyor. Demek ki sene boyunca sörf yapılabilir dedim. Buranın gençleri böyle bir şey ister mi acaba diye düşüldükten sonra duyuruya çıktık. 2023 yılı Mayıs ayında Hızır Türbesi'nin önündeyim sörf yapmak isteyen beni bulun diye bir paylaşım yaptım ve birkaç tane genç arkadaşımız bu duyuruya cevap verdi. Hızır Türbesi'nin önünde buluştuk. İlk sörf eğitimlerini aldılar sudan çıkmak istemediler çok sevdiler sörfü ve daha sonra velileri ile konuştuk o zamanlar okullar kapalıydı biz bu çocuklara götürmek istiyoruz. Ordudaki sörf merkezimize çocukları götürdük, çok sıkı bir eğitimi aldılar. Bir anda bu çocuklar hem sörf öğretmeye, hem de sörf sporunda çok güzel başarılara elde etmeye başladılar. Türkiye şampiyonasında derece yaptılar. Bizde dedik o zaman bu iki çocuğumuz gibi biz, yüzlere, binlere öğrenci çıkartabiliriz çünkü burada dalga var. Samandağ'da her gün sörf yapılabilir" dedi.

Kendisini sörf sporunda kısa süre geliştiren 17 yaşındaki Akıl Köse, "Geçen sene deniz hocanın Hatay'a gelmesi ile sörf ile tanıştım ardından bizi Ordu'ya aldı. Hem sörf eğitmenliği geliştirmek için hem de kendi sörfümüzü geliştirmek için orada bir yaz kampına katıldık ve bu üç ay sonunda benim denemem Türkiye yarışlarında derece yaptım ve iki ay sonra da Karadeniz'de düzenlenmiş olan yarışmada birinci oldum oradan kazandığım ödül ile Sri Lanka'ya gitmeye hak kazandım benim için ilk okyanus deneyimim oldu şimdi çocuklara eğitim veriyorum ve benim yaşadıklarımı onlarında yaşamışını istiyorum "dedi

Türkiye Şampiyonluğu yaşadığını ifade eden 18 yaşındaki Haydar Esmer, Yaklaşık bir yıl önce sörf ile tanıştım ve kendi sörfümü geliştirerek eğitim vermeye başladım geçen sene 18 yaş altı sörf şampiyonasında Türkiye birincisi oldum ve bu yılda aldığım eğitimleri 16 yaş altı çocuklara öğretmeye başladım" dedi.

Sörf eğitim merkezinde depremzede çocukların süreci atlatmalarına destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Derya Gümüş Türkoğlu ise "Burada sörf merkezini açarak özellikle depremden olumsuz etkilen 16 yaş altındaki çocukları o travmadan sıyırılmalarınım ve kendilerine hayata tutunacak yeni bir alan sağlamak istiyoruz. Çünkü o çocukların yaşayabilecekleri alanlar çok sınırlandırıldı onlara böyle bir yaşam alanı sunarak hayata tutunacak yeni bir alan sağlamak istiyoruz burada eğitim gören çocukları evlerinden alıyoruz eğitimi veriyoruz ve buradaki atıştırmalıkları sağlıyoruz ve bunların hepsi ücretsiz şekilde yapılıyor. 16 yaş altı bütün çocukları buraya bekliyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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