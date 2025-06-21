Hatay'da sürücüsünün damperini açık unuttuğu hafriyat kamyonunun metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Antakya - Kırıkhan çevreyolu Topboğazı mevkiinde yaşandı. Yük boşalttıktan sonra damperi açık unutan sürücü, o şekilde trafikte seyir halinde ilerledi. Damperi açık unutulan kamyonun seyir halde metrelerce gittiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumu fark eden park halindeki başka kamyon sürücüsünün, uyarısı sonrası sürücüsü damperi indirerek yoluna devam etti. Görüntülerde; damperi açık unutulan kamyonun metrelerce gittiği ve başka bir sürücünün uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Damper Açık Kamyon Trafikte Seyir Halinde - Son Dakika
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