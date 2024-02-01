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Hatay'da Deprem Konutları Tamamlanıyor

Hatay\'da Deprem Konutları Tamamlanıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin vurduğu bölgede yapımına devam edilen afet konutlarının sayısı her geçen gün artıyor. Gülderen Mahallesi'nde inşası süren 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar, asrın felaketinin yıl dönümü öncesinde afetzedelere teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve binalar hasar görmüştü. Antakya ilçesi ise büyük bir yıkıma uğramıştı. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. Gülderen Mahallesi Muhtarı Nevzat Yaral, afet konutlarının hızlı bir şekilde inşa edildiğini ve gece gündüz çalışmaların devam ettiğini belirtti.

01.02.2024 09:12
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Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımına devam edilen afet konutlarının sayılarının her geçen gün artmasıyla ortaya adeta yeni bir şehir çıktı. Gülderen Mahallesi'nde inşası süren 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar, asrın felaketinin yıl dönümü öncesinde afetzedelere teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina hasar görmüştü. Büyük yıkımın yaşandığı Antakya ilçesi ise tanınmaz hale gelmişti. Kentin yeniden ihyası ve inşası için başlatılan çalışmalarda, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin 871 deprem konutunun temeli atılmıştı. Ekiplerin çalışmaları gece gündüz devam ederken, asrın felaketinin yıl dönümünde yapımı tamamlanan konutlar vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak. TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

"Burada gece gündüz çalışıldı, buna tanığız"

Afet konutlarında çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini belirten Gülderen Mahallesi Muhtarı Nevzat Yaral, "Tarihi bir afet yaşadık, bin yılda bir yaşanacak bir afetti. Afetin yıl dönümüne sayılı günler kaldı, biz de mülkiyeti devletimize ait olan deprem konutlarının olduğu bölgedeyiz. Burası taşlık bir alandı, bizlere hiçbir faydası yoktu. Hiç kimsenin inanamayacağı hızlı bir biçimde buralar inşa edildi. 6 ay içerisinde inşa edildi. Burada gece gündüz çalışıldı, buna tanığız. Ekipler yağmur çamur dinlemeden 7 gün 24 saat çalıştılar. Bu evlerin büyük bir kısmı afetin yıl dönümüne yetişti, daha bitecekler de var. Hummalı bir çalışma oldu. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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