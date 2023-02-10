Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı

10.02.2023 10:57

Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay'daki Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıldı.

Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı

HATAY - Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay'daki Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir olurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde Hatay'ın büyük bölümündeki yapılar hasar alarak yıkıldı. Deprem tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu. Yıkılan yerler arasında Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer aldı. Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan ve avlusunda da 19'uncu yüzyılda inşa edilen bir şadırvan bulunan cami, dron ile havadan görüntülendi. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü.

Daha önceki depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi birçok kez yenilenmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camii de depreme dayanamadı Hatay'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camii de depreme dayanamadı Türkiye'nin gözü kulağı 10 ilde! Umutları yeşerten haberler art arda geldi Türkiye'nin gözü kulağı 10 ilde! Umutları yeşerten haberler art arda geldi 103 saat sonra gelen umut: Hatay'da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 103 saat sonra gelen umut: Hatay'da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Cami, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Cebinde bisküvi ile bekleyen baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu
11:11 4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı
11:40 Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
11:38 "Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi
11:36 Destici'nin zor anları! Haberi verirken Meclis kürsüsünde hüngür hüngür ağladı
11:28 Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
10:40 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
11:22 Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Deprem felaketi sonrası LGS ve YKS sınavlarında değişiklik
11:11 Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 12:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem tarihi yerleri de vurdu: 14 asırlık cami yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement