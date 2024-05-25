Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine hayırsever tarafından yapılan cami ibadete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine hayırsever tarafından yapılan cami ibadete açıldı

Hatay\'da depremde yıkılan caminin yerine hayırsever tarafından yapılan cami ibadete açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan caminin yerine hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı. Deprem sonrası Kayseri'den Hatay'a gelen hayırsever Ahmet Koyuncu, mahallede yıkılan caminin yerine yenisini yaptırmak istedi. Hayırsever Koyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan 'Saraycık Mahallesi Yahyalılı Emine Koyuncu Camii' ibadete açıldı. Caminin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hayırsever Koyuncu ailesi ve vatandaşlar katıldı.

25.05.2024 09:04
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan caminin yerine hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinde yaklaşık 25 bin insan ölürken pek çok camii ve tarihi yapılarda yıkılmıştı. Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan camii ve türbe, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Devletin ve hayırseverlerinde desteğiyle asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası Kayseri'den Hatay'a gelen hayırsever Ahmet Koyuncu, mahallede yıkılan caminin yerine yenisini yaptırmak istedi. Hayırsever Koyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan 'Saraycık Mahallesi Yahyalılı Emine Koyuncu Camii' ibadete açıldı. Çelik konstrüksiyondan yapılan ve 300 kişi kapasiteli olan camide ilk Cuma namazı kılındı. Caminin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hayırsever Koyuncu ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası açılışa katılanlara yemek ikram edildi.

Yapılan davranışın insanlara örnek olması gerektiğine değinen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kayserili Ahmet Koyuncu Beyefendi, eşi merhume Emine Koyuncu adına Saraycık Mahallesi'nde bir cami yaptırmak için bizimle bir protokol imzalamıştı. Bugünde camiyi tamamladılar. Bizde bugün Cuma namazını burada eda ettik. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu camimizin başta Saraycık Mahallemize, Antakyamıza ve Hatayımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ve buna benzer hayırseverlik davranışlarının insanlarca örnek alınıp, sergilenmesini ümit ediyoruz" dedi.

Depremlerde caminin yıkıldığını söyleyen Saraycık Mahallesi Muhtarı Yakup Yılmaz, "Depremlerde bu camimiz yıkılmıştı. Hayırsever Ahmet Koyuncu; eşi ve çocuklarının adına Saraycık Mahallesi'ne böyle bir güzellik ve dini tesisi hediye etmiştir. Komple sil baştan camimizi yaptık. Depremde caminin minaresi düştüğü için yıkıldı. Camimiz tamamen çelikten yapıldı. Mahallemize yeni camimiz hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Şimdiki camimizi çok seviyoruz ve çok güzel oldu"

Camiyi yaptıran hayırsevere teşekkürlerini dile getiren cami cematinden Mehmet Yılmaz, "Eski camimiz çatılardan su damlatıyordu. Çok yaşlı bir camiydi. Alt şinaslarda dökülmeler olmuş ve demirler açığa çıkmıştı. Deprem olmasa bile tehlike arz ediyordu. Depremde camiye bahane oldu. Minaresi, kubbesi ve yan duvarları çok hasar gördü. Bu nedenle yeni camimize ihtiyaç olmuştu. Yeni camimizi yaptırandan Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Şimdiki camimizi çok seviyoruz ve çok güzel oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine hayırsever tarafından yapılan cami ibadete açıldı - Son Dakika

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