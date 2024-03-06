Hatay\'da depremzede kadınlar resim yaparak psikolojilerini atlatıyor

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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki afetzede kadınlar, resim yaparak deprem psikolojisini geride bırakıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesi de asrın felaketinden olumsuz etkilendi. İlçenin yeniden kalkındırılması ve hayatın normale dönmesi için psikolojik destek ve yaşam kalitesinin artırılması önemli bir yere sahip. Deprem psikolojisinin geride kalmasını amaçlayan 70 yaşındaki ressam Gönül Ezer, Arsuz Belediyesi ve Şişli Belediyesinin ortak açtığı 'Psikososyal Destek Merkezi'nde resim dersi veriyor. 20 yıldır ressam olan Ezer, ilçedeki depremzede kadınlara resim sanatına dair her şeyi öğretiyor. Afetzede kadınların resim sayesinde; deprem psikolojisini, korkularını, endişelerini ve gelecek kaygısını nispeten geride bırakmaları sağlanıyor.

"Amacımız buradaki kadınları sosyalleştirmek ve sanata yönlendirmek"

7 yıldır depremzede ev hanımlarına resim eğitimi veren Gönül Ezer, bu kursa gelen 10 tane çekirdek öğrencisi olduğunu ifade ederek "7 yıldır öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sadece kendilerini tatmin eden ve beğendikleri resimler üzerinde çalışıyorlar. Her konuda yapılan resimlerde başarılı oldular. Bizim buradaki amacımız Arsuz'da yaşayan ev hanımlarını sosyal alanlarında geliştirmek ve ufukları açmak. Onlara terapi ve ders niteliğinde bu kursu veriyoruz. Büyük bir zevkle gelip çalışıyorlar. Amacımız buradaki kadınları sosyalleştirmek ve sanata yönlendirmek. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.

"Deprem psikolojisini burada hep birlikte atlatıyoruz"

Resim atölyesinde gelerek deprem psikolojisinden kurtulduklarını söyleyen depremzede ev hanımı Şengül Turhan (45), "Burada çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Uzun süredir resim hocamızla birlikte yağlı boya sanatında güzel çalışmalar yapıyoruz. Resimlere duygularımızı döküyoruz. Sosyal çalışmalar içerisinde olmaya çalışıyoruz. Resim yapmaktan çok keyif alıyorum. Kafamızdaki yoğun düşünceleri dağıtabiliyoruz. Resme odaklandığınızda o an resimle bütünleşiyorsunuz. Psikolojimize iyi geliyor. Deprem psikolojisini burada hep birlikte atlatıyoruz. Düşüncelerimiz dağılıyor. Korkularımız, endişelerimiz ve gelecek kaygısını nispeten geride bırakabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendimi işe yarar olarak hissediyorum"

Resim atölyesine gelmekten mutlu olduğunu belirten 45 yaşındaki depremzede ev hanımı Meltem Dik ise, "Çok mutlu oluyorum. Bana terapi gibi geliyor. Arkadaşlarımı ve buradaki ortamı çok seviyorum. Yağlı boya resimler yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Kendimi işe yarar olarak hissediyorum. Buraya geldikten sonra özgüvenim arttı" ifadelerini kullandı. - HATAY