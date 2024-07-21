Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya 9 araç hibe edildi - Son Dakika
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Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya 9 araç hibe edildi

Hatay'ın Payas ilçesinde, hayırseverler tarafından hibe edilen 9 araç, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya teslim edildi. Araç teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve ilçe protokolü katıldı. Vali Masatlı, araçların hizmete alınmasıyla ilgili konuşmasında, araçların güvenlik güçlerine destek olduğunu belirtti ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

21.07.2024 10:22
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Hatay'da Payas Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma'ya hibe edilen 9 araç hizmete alındı.

Hayırseverler tarafından hibe edilen 9 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslimi için Payas Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Araç teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve ilçe protokolü katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 adet araç emniyet müdürlüğümüze, 3 adet araç da bugün jandarma birimimizin hizmetine dahil olacak. Araçlarımızın görüntüsünün olması, tepe lambalarının yanması ve siren sesinin duyulması bile insana gerçekten güven verir. Neden mi çünkü başına gelmeyen bilmez. Bazen insan böyle kendini sahipsiz ve kimsesiz olduğunu düşünür ya o anda bir tepe lambasını görmesi o insan için yeterlidir. Bu araçlarımızın hizmet edecek bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sunan, değer katan, destek olanlara tekrar teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Payas Toplumsal Huzur ve Güvenliğini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Höbek, araç alımında katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya 9 araç hibe edildi - Son Dakika
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