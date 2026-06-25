Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren otobüs şoförünün hayrete düşüren sözleri kamerada - Son Dakika
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Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren otobüs şoförünün hayrete düşüren sözleri kamerada

25.06.2026 09:46
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Hatay'da tekerlekli sandalyeli bir vatandaşın otobüse binmek istediği sırada engelli rampasını açmayan şoförle tartışması kameraya yansıdı. Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, özür dileyerek gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Hatay'da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek istediği esnada engelli rampasını açmayan ve ardından tartışma yaşayan otobüs şoförünün telefonla görüntü çeken engelli vatandaşa tepki göstererek "İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine olaya müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen tekerlekli sandalyeli vatandaş, engelli rampasının açılmasını talep etti. Otobüs şoförünün tek başına binemeyeceğini söylemesi üzerine engelli vatandaş ve otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede çevrede bulunan başka şoförlerin de dahil olduğu tartışma da otobüs şoförü, "Niye afra tavra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim ya niye çekiyorsun, ne telefon çekmesi. Kimse gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Otobüse alınmayan ve yaşadıklarını cep telefonuyla çeken engelli vatandaş görüntülerde, "Şu an bir engelliye rampayı açmıyorsun, açmam diyorsun. Üsten üsten konuşuyorsun, plakanı alıyorum senin. Rampayı açmaya mecbursun. Telefon çekiyor. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bu halkın hizmetkarıyız. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür diliyorum. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Mehmet Öntürk, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Ulaşım, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren otobüs şoförünün hayrete düşüren sözleri kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren otobüs şoförünün hayrete düşüren sözleri kamerada - Son Dakika
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