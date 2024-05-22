Hatay'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açılan amatör balıkçı devasa balık yakaladı - Son Dakika
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Hatay'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açılan amatör balıkçı devasa balık yakaladı

Hatay\'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz\'e açılan amatör balıkçı devasa balık yakaladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Emrah Baz, evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açıldı. Oltasına denizin 270 metre derinliğinde devasa bir balık takılan Baz, güçlükle bota çekmeyi başardı. Balık tutkunlarını heyecanlandıran görüntüler cep telefonuna yansıdı. Balığın 40,5 kilogram olduğu belirtildi.

22.05.2024 09:39
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Hatay'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açılan amatör balıkçı Emrah Baz'ın oltayla 40 buçuk kiloluk devasa balığı yakalama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Balık tutkunlarını heyecanlandıran görüntüde Baz'ın ve arkadaşının balığı güçlükle bota çekmeyi başardığı görüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan avukat Emrah Baz, evlilik yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta arkadaşı ile birlikte balık yakalamak için Samandağ ilçesi Çevlik sahiline geldi. Arkadaşı ile sabahın erken saatlerinde botla Akdeniz'e açılan 40 yaşındaki Baz'ın oltasına denizin 270 metre derinliğinde devasa bir balık takıldı. Baz'ın ve arkadaşının güçlükle bota almayı başardığı balık, amatör balıkçılara zor anlar yaşattı. Cep telefonuna yansıyan görüntüler, olta balıkçılarını heyecanlandırdı. Baz, devasa balığı tarttığındaysa 40 kilo 500 gram olduğunu gördü.

Balığın 1 buçuk metre uzunluğa sahip olduğunu dile getiren Baz, "Güzel ve heyecanlı bir histi. Bizim bölgemizde nadir de olsa böyle büyük balıklar çıkıyor. Derin suda yaşayan bir bir balıktı. Arkadaşımla balık yakalamaya çıktığımızda bizim de oltamıza denk geldi. Doğu Akdeniz'de bu ağırlıkta zannediyorum ki bir balık çıkmamıştır. Önceden denizde 30 ila 35 kilo arası aynı cins balık yakalandı. Güzel bir deneyimdi, 40,5 kilogram balık yakaladık. Boy olarak ölçüm yapmadık ama 1,5 metre vardı" dedi.

"19 Mayıs günü benim o gün de evlilik yıl dönümümdü ve üstüne bu balık hediye geldi"

Devasa balığı yakaladığı günün evlilik yıl dönümü olduğunu belirten avukat Baz, "O bölgelerde 270 metre derinlikten arada sırada avlanıyorduk. Aynı cinste balıklar çıktı. Biz daha büyüğün peşindeydik ama denk gelmemişti. Bu sefer 270 metre derinlikte oltamıza denk geldi. Bizi biraz zorladı ama sonunda yukarıya çıkarttık. 19 Mayıs günü yakaladık. Sabah saat 5 gibi denize açıldık. Pörtlek balığı saat 11 civarında oltamıza takıldı. O yakalamanın heyecanıyla keyfini çıkarmaya başladık. 19 Mayıs günü diye heyecanlıydık ve benim o gün de evlilik yıl dönümümdü. Üstüne bu balık hediye geldi ve daha çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açılan amatör balıkçı devasa balık yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da evlilik yıl dönümünde botla Akdeniz'e açılan amatör balıkçı devasa balık yakaladı - Son Dakika
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