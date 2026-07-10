Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Hatay\'da Gıda Denetimleri Sürüyor
10.07.2026 08:52
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla il genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

İl Müdürlüğü ile 15 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetimlerde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri mevzuata uygunluk açısından inceleniyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri, izlenebilirlik kayıtları ve teknik yeterlilikleri titizlikle kontrol ediliyor.

Denetimlerin yanı sıra işletmelere ilgili mevzuat kapsamında rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları da yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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