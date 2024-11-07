Hatay\'da Gönüllü Grubun Temizlik Faaliyeti: Bir Tır Çöp Topladılar

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Hatay'da bir araya gelerek mesire alanında temizlik yapan 15 kişilik grup, 7 saatte bir tır dolusu çöp topladı. Gönüllü ekibin başında yer alan Yunus Emre Cömert, "Her şeyi devletten beklemeyelim. Sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim" dedi.

Türkiye'de orman varlığının en yüksek olduğu illerden Hatay'da temiz hava almak için mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, çöplerini ise ormanlık alanda bırakıp ayrılıyor. Belen ilçesinde bu durumdan rahatsız olarak bir araya gelen 15 vatandaş, mesire alanında çöp toplama faaliyeti yaptı. Restoran işletmeciliği yapan Yunus Emre Cömert'in başında olduğu grup, 7 saatlik çalışmayla bir tır dolusu çöp topladı.

"15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde 70-80 oranında doldurdu"

32 yaşındaki Yunus Emre Cömert, "Radara yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çıktık. Aslında orada olay bir tır çöp toplamak değildi. Merhametsizlik; yapılan bu davranış doğaya yapılan acımasızlıktır. Geleceğimize acımasızlık diye düşünüyoruz. 15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde 70-80 oranında doldurdu. Arkadaşlarımızın çok emeği geçti, sağ olsunlar hepsi canla başla çalıştılar" dedi.

"Her şeyi devletten beklemeyelim"

Yaklaşık 7 saat gibi bir süreçte bir tır çöp topladıklarını dile getiren Cömert, "7 saat gibi bir zaman içerisinde topladık bir tır çöpü. Yapmış olduğumuz bu davranış sonrası çok mutlu olduk. Bu tarz kirli alanlarda çöp toplamaya devam edeceğiz. Yeşillik alanlarımızı kirletmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir izmarit bile olsa küçümsemememiz lazım. Çöplerimizi belediyenin koyduğu çöp konteynerlarıne atmamız lazım ki hiçbir şekilde çevremizi kirletmeyelim. Her şeyi devletten beklemeyelim. Sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim. Kendi yaşam alanlarımızı katlanmaz bir hale getirmeyelim" ifadelerini kullandı. - HATAY