Hataylılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasında buluştu

20.02.2026 23:38  Güncelleme: 23:39
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 15 ilçede gerçekleştireceği İftar Buluşmaları'nın ilki Antakya'da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, bakan önemli altyapı projeleri hakkında bilgi verdi ve Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından bu yıl 15 ilçede gerçekleştirilecek İftar Buluşmalarının ilki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Antakya'da gerçekleşti.

HBB, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının bereketini 15 ilçenin tamamında kurulacak iftar sofraları ile vatandaşlarla paylaşıyor.

Büyükşehir tarafından Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda ilki gerçekleştirilen iftar programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi sözlerine vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hatay programı kapsamında Dörtyol ve Hassa ilçelerini birbirine bağlayacak 20 kilometre uzunluğunda çift gidiş çift geliş otoyol ve bir de demir yolu tünelinden oluşan Amanos Tüneli şantiyesini gezdiklerini belirterek tüm hazırlıklarını tamamlandığını ve önümüzdeki ay içerisinde ilk kazmanın vurulacağının müjdesini verdi.

Bu projenin yanı sıra birçok önemli projeyi de sürdürdüklerine işaret eden Bakan Uraloğlu, İskenderun'u Antakya'ya bağlayan yaklaşık 10 kilometresi tünellerden oluşan, Belen Geçidi'ni de kapsayan 19 kilometrelik otoyolda da çalışmaların hızla ilerlediğini kaydederek, 2027 yılının sonuna yetiştirmek istediklerini, bunun için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kent ziyareti sırasında 3. Çevre Yolu çalışmaları ile şehir içerisinde Büyükşehir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden önemli kavşak ve yolların yapım çalışmalarını inceleme fırsatı da bulduklarını dile getiren bu çalışmaların hepsinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Hatay Büyükşehirle uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, vatandaşların bu yıl içerisinde sorunsuz bir ulaşıma kavuşmaları için çalıştıklarını, Hatay'ın ve Hataylıların her şeye değer olduklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, depremden sonra bakanlık olarak sadece Hatay'a 80 Milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını da vurguladı.

Karayolları dışında deprem sonrası sular altında kalan İskenderun sahilinde 3 bin 500 metre tahkimat yaptıklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yine balıkçı barınakları ve deniz koruma alanlarında da peyder peyi çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

İftar öncesi konuşan HBB Başkanı Öntürk de bir kez daha mübarek ramazan ayına kavuşmanın mutluluklarını yaşadıklarını belirterek vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Hatay'ın yeniden yapılanması sürecinde özellikle yol ve altyapı noktasında desteğini esirgemeyen Bakan Uraloğlu'na teşekkürlerini ileten Başkan Öntürk, "Sayın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve devletimizin tüm kurumlarının da desteğiyle sizlere çok daha güzel bir Hatay hazırlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından iftar saatinde vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Her yaştan Hataylının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, aynı sofrada buluşmanın verdiği dayanışma duygusu ön plana çıktı. Aileler, gençler ve yaşlılar yan yana oturarak Ramazan'ın paylaşma ve kaynaşma ruhunu birlikte yaşadı. - HATAY

Kaynak: İHA

