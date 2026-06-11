Minik öğrenciler Hatay bilim merkezinde bilimle buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde Sutaşı Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu öğrencileri bilimle buluştular.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Hatay Bilim Merkezi, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Defne ilçesinde bulunan Sutaşı Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde HBB Kisecik Yerleşkesinde hizmet veren Hatay Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, bilimsel deney düzeneklerini inceleyip interaktif uygulamalara katılarak eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi. Bilim Merkezi uzmanları tarafından öğrencilere temel bilimler, teknoloji ve robotik alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar tanıtıldı.

Öğrenciler ayrıca Hatay Bilim Merkezi bünyesinde eğitim alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası robotik yarışmalarda elde ettiği başarıları yakından inceleme fırsatı buldu. Merkez öğrencilerinin bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 11 ödül kazanması, minik ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

HBB yetkilileri ise çocukların erken yaşlarda bilimle tanışmalarını sağlamayı ve geleceğin bilim insanları ile teknoloji üreticilerinin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. - HATAY