Hatay'da evin içerisinde anahtarını unutan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Gece saatlerinde Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan vatandaş, evin anahtarını içeride unuttu. Saatin gece olması sebebiyle çilingire ulaşmakta güçlük çeken vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle eve balkondan girdi. Evinin kapısı açılan vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da İtfaiye, Anahtarını Unutan Vatandaşa Yardım Etti - Son Dakika
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