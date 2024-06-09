Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti, yüzük spiralle kesilerek çıkartıldı.
Reyhanlı ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaş, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, ekipler tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Sıkışan Yüzüğünü Kurtardı - Son Dakika
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