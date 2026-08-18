Hatay\'da İzinsiz Sumak Toplama Çatışması

Hatay'da kendine ait arazideki sumakların başkası tarafından toplandığını fark eden vatandaş, izinsiz sumağını toplayan şahsı kamerayla kayıt altına aldı. Sumakları toplayan şahıs kendini 'sen toplamıyorsun diye geldim' diyerek savunsa da Hassa ilçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını söyledi.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsimi bereketi yaşanıyor. Hassa ilçesinde vatandaşların yemeklerde tüketmek için yetiştirdiği sumakta da hasat başladı. Vatandaşların severek tükettiği ve özenle yetiştirdikleri sumağın kilogram fiyatı 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyat pahalılığı ve tüketim sıklığı nedeniyle her hasat döneminde mal sahipleri ve arazilerden izinsiz sumak toplayan vatandaşlar arasında sorun yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde arazisinde kendisinden izinsiz sumak toplayan bir şahsı fark eden yaşlı adam ve bir kadın o anları kayıt altına aldı. İzin almadan sumak toplayan şahıs ve mal sahibi arasında yaşanan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Mal sahibinin tepkisi üzerine şahıs kendini 'kavga etmeyelim' diyerek 'ben bugün geldim, yemin ederim. Geçen sene ben ellemedim. Mal sahibi değilim sizi tanımıyorum, ne olur sakin, kavga etmeyelim' diyerek kendini savundu. Mal sahibinin jandarma çağıracağını söylemesi üzerineyse gergin anlar yaşandı ve bir süre sonra şahıs bölgeden uzaklaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hassa ilçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını ifade ederek, "Öncelikle şunu belirtmemiz lazım, kişinin kendi tapulu arazisinde yetişen bir ürünse bunun kendiliğinden oluşması bir durum fark ettirmez. Bu vatandaşın kendi mülkiyetidir, kendi mülkünde istediği gibi tasarrufa sahiptir. Başkasına ait arazide izinsiz şekilde ürün toplanamaz, bu durum gerçekleşse de caiz olmaz. Hazine arazisinde devlet izni varsa toplayabilir, devlet izni yoksa onu da toplayamaz" dedi.

Öte yandan, bölgede sıklıkla yaşanan sumak toplama sorunuyla ilgili Abdulkadir Sarı da kendisine ait arazideki sumakların başkaları tarafından toplandığını söyledi. Sarı, "Benim arazimde 3 tane sumak ağacım var. Bir hafta önce gelmiştim, daha olmamıştı ve 1 hafta sonra keselim dedik. Dün geldiğimizde ağacın başında sumak kalmamış, toplanmış. Parası mühim değil ama biz kendi ekşimizi çıkarıyoruz. Kendi malımız olduğu için başka yerden almıyoruz. Almış götürmüş önemli değil ama böyle koparılmasından razı değiliz" diye konuştu.