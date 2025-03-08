Hatay\'da Jandarma\'dan Kadınlara Gül

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın sürücülere gül dağıtırarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere gül dağıttı. Jandarma ekipleri; Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerindeki farklı uygulama noktalarında geçen araçları durdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kolluk kuvvetleri, kadın sürücülerine gül dağıttı. Kadınların özel gününü kutlamak için yapılan anlamlı etkinlik, kadın sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - HATAY