Hatay\'da Jandarma\'dan Kadınlara Gül

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın sürücülere gül dağıtırarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere gül dağıttı. Jandarma ekipleri; Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerindeki farklı uygulama noktalarında geçen araçları durdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kolluk kuvvetleri, kadın sürücülerine gül dağıttı. Kadınların özel gününü kutlamak için yapılan anlamlı etkinlik, kadın sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - HATAY
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