Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezinde çocuklara ve ailelerine trafik eğitimi verildi. Etkinlikte çocuklara trafik güvenliği ve ilk yardım teknikleri anlatıldı.

05.05.2024 19:55  Güncelleme: 20:03
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Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşlara trafik eğitimi verildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezinde çocuklara ve ailelerine trafik eğitimi verildi.

İskenderun ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik alanında başta çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde duruldu. Alanda yer alan stantlara alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Sağlık ekipleri, olası trafik kazalarında ilk yardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını belirtti ve çocuklara ilk yardım tekniklerini mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlikte; emniyet, jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara çeşitli broşür, boyama kitapları ve anahtarlık hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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