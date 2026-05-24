Hatay'da Kaza: 6 Yaralı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Samandağ-Antakya kara yolu Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,