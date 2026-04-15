Hatay\'da Kedi ve Yavru Şefkatle Sahiplendirildi

Hatay'da su kanalında doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu konteynerde kalan anne ve oğlu sahiplendi. Anne ve evladının şefkatle baktıkları anne kediye oğlu Doruk 'Zeytin' ismini verdi ve yavrularla arkadaşçasına mutlu zaman geçiriyor.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte su kanalında doğum yaparak mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Sağlık durumları iyi olan anne kedi ve 3 yavrusu konteyner kentte sokak hayvanlarının bakımlarını yapan Sibel Zorluoğlu ve oğlu Doruk tarafından sahiplenildi. Depremin ardından evladıyla birlikte yaşadığı konteyner yuvalarında kedi ve 3 yavrusuna şefkatle bakan Zorluoğlu, hayvanların bakımıyla özenle ilgileniyor. Hayvan sevgisiyle büyüyen Doruk, anne kediye 'Zeytin' ismini verdi ve yavru kedilere de isim vermeyi planlıyor.

Kanal içerisinde doğum yapan zeytin ve yavrularına isim veren Doruk Sökmen, "Çok güzel hissetmiştim ama yağmur esnasında şemsiyenin altında 'dayan Zeytin' diye söyleniyordum. Baktık yağmur daha da şiddetlendi, kanal suyla doldu biz de itfaiyeyi aradık. İtfaiye demiri kaldırdılar, Zeytin'i aldıktan sonra demiri geri yerine koydular. Hem üzüldüm hem de merak ettim ne olacak diye" dedi.

"Konteynerde yaşıyoruz, biz nasıl orada barınıyorsak onlara da orada fazlasıyla yer vardı"

Oğluyla birlikte kedileri sahiplenen duyarlı vatandaş Sibel Zorluoğlu ise, "İsmi Zeytin kedinin, ben zemin hazırlamıştım doğum yapsın diye ama orada yapmadı. Gitti su kanalında yapmayı tercih etti. Diğer kedilerden korkmuş olabilir. Kendini orada güvende hissetti fakat talihsiz bir olay yaşandı. Yağmur yağıyordu, su kanalı da onun için tehlikeliydi ve su doluyordu. Doğumu bitene kadar oğlumla beraber şemsiyenin altında onu koruduk. Doğum yaptı fakat bu sefer su daha da çok içeriye giriyordu. En son artık itfaiye aklımıza geldi. Sağolsunlar çok güzel ilgilendiler ve kurtardılar. Fön makinesiyle kuruttuk oğlumla beraber. Konteynerde yaşıyoruz, biz nasıl orada barınıyorsak onlara da orada fazlasıyla yer vardı. Aslında çaresiz olmayı biz depremde öğrendik, onları görünce de aklıma eski günler geldi. İtfaiyeciler sordu 'kim bakacak' diye ben tabi barınak kısmına göndermek istemedim çünkü gönderemezdim. O kediyi gerçekten çok seviyorum, zaten doğum yapmadan önce de ben bakıyordum ona. O yüzden yüreğim de el vermez zaten ve veremezdim, ben sahiplendim. Zaten alışmıştı benim oğlum, hayvanları çok seviyoruz ve kurtarıldığına sevindik. Oraya girdiğine üzüldük. Ama mutlu son oldu. Şu an bizim yanımızda; sıcak, karnı doyuyor, mutlu, çocukları da büyüyor. Hem oğlum hem ben hem de kediler, yaşıyoruz" dedi. - HATAY