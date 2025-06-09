Hatay'da Konut Üretimi Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Konut Üretimi Tartışma Yarattı

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09.06.2025 15:09
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Hatay\'da Konut Üretimi Tartışma Yarattı
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Ecevit Alkan, Hatay'da fazla konut yapımı ve afet sonrası endişeleri dile getirdi.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden inşasında TOKİ ve Emlak Konut öncülüğünde başlatılan projeler kamuoyunda tartışma yaratıyor.  Depremzedelerin avukatlığını yapan Ecevit Alkan, Hatay'da ihtiyaç fazlası konut yapıldığını ileri sürerek, "Burada 30 bin, 40 bin, 50 bin konut üretildiği zaman insanlar endişeleniyor. Buraya bir göç mü getireceksin, bu ürettiğiniz konutları kimlere yapıyorsunuz, ben TOKİ'den yer aldığım zaman Affan'daki, Sümerler'deki evim ne olacak" diye sordu.

Deprem sonrası rezerv alan ve afete dair birçok hukuki meselede depremzedelerin avukatlığını yapan Ecevit Alkan, devletin Hatay'da hak sahipliği yani ihtiyacın çok üstünde konut yaptığını, bu konutlarla ne yapılacağına dair bilgi olmadığı için de halkın kaygılı olduğunu söyledi.

"Üretilen konutları kimlere yapıyorsunuz?"

TOKİ, Antakya'nın çeper bölgelerinde, Orhanlı, Toygarlı ve Dikmece gibi mahallelerde sosyal konutlar üretirken, Emlak Konut şehir merkezinde daha lüks konutlar yapıyor.  TOKİ'nin şehrin çeper bölgelerinden olan Orhanli ve Toygarli gibi yerlerde çok yoğun bir yapılaşma faaliyeti içinde olduğunun altını çizen Avukat Ecevit Alkan, "TOKİ sadece çeper mahallelerde yaklaşık 30 bin konut üretmek için ihaleye çıktı, Dikmece'de 10 bin 355 konut yaptı. Ayrıca rezerv alan ilan edilen Antakya'nın eski mahallelerinin neredeyse tamamında yeniden inşa süreci başlatıldı. TOKİ'nin şöyle bir iddiası var; 'anahtara bir anahtar vereceğiz'. Burada 30 bin, 40 bin, 50 bin konut üretildiği zaman insanlar endişeleniyor. Buraya bir göç mü getireceksin, bu ürettiğiniz konutları kimlere yapıyorsunuz ben TOKİ'den yer aldığım zaman Affan'daki, Sümerler'deki evim ne olacak? Sümerlere de Affan'a da Dağ mahallesine de ev yapacaksın" diye konuştu.

" Samandağ'da 151 afet konutu depremzede olmayanlara satıldı"

TOKİ'nin çeperde ürettiği konutların altyapısız olduğunu; kanalizasyon, elektrik, su gibi temel hizmetlerin eksik olduğunun altını çizen Alkan, şunları söyledi:

"Hem şehir dışında hem şehir içinde binlerce konut üretildiği için insanlar endişeli. Bu üretilen fazla konutlar satacaklar demiyorum, satıyorlar. Bunu Samandağ'da gördük. 13 Mayıs 2025 tarihinde, afetzedeler için üretilen 424 konuttan 151'i afetzede olmayanlara, 10 bin TL aylık taksitle ve her 6 ayda bir memur maaşı oranında artışla satıldı. Dolayısıyla 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' yaptıkları iş ortada. Bu süreçte afeti nimete çevirmeye çalışıyorlar."

"Afeti nimete çevirmeye hakları yok"

Afetzedeler için harcanması gereken uluslararası fonların TOKİ ve Emlak Konut'un konut üretip satma aracına döndüğüne dikkati çeken Ecevit Alkan, afet bölgesinde çalışma yapan şirketlerin bu bölgeyi ekonomik krizden çıkış yeri olarak gördüğünü vurguladı. Afetin ranta çevrildiğini iddia eden Alkan, " Türkiye'de inşaat sektörünün tek canlı olduğu neredeyse tek yer deprem bölgesi özellikle de Hatay'dır.  Afeti nimete çevirmeye hakları yok. Depremzedeler bir an önce sağlıklı konutlarına kavuşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Politika, Ekonomi, Deprem, Hukuk, Emlak, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Konut Üretimi Tartışma Yarattı - Son Dakika

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