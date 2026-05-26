Hatay\'da Kurban Bayramı Alışverişi

Deprem yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, Kurban Bayramı alışverişi için prefabrik Uzun Çarşı'ya akın etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı esnafına, Hatay Valiliği'nce Haraparası Mahallesi'nde yeni bir prefabrik çarşı kuruldu. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı alışverişi için de tarihi Uzun Çarşı ismiyle kurulan prefabrik uzun çarşıya akın etti. Tarihi Uzun Çarşı'nın ihya ve inşa süreci devam ederken vatandaşlar ve esnaf, gelecek bayramı Uzun Çarşı'da karşılamak istediklerini söyledi.

Bayram yoğunluğundan memnun olan çarşı esnafından Rukiye Doğru, "Bayram yoğunluğu çok iyi ve iki gündür çok yoğunluk var. Esnaf olarak çok memnunuz. Eski çarşımız daha güzeldi, inşallah en kısa zamanda eski Uzun Çarşı'ya taşınacağız. Bugün de arife günü; insanlarımız tıklım tıklım geliyor, alışverişlerini de yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" dedi.

Bayram öncesi alışveriş yaptığını ve kıyafet aldığını söyleyen Mustafa Doğrucan, "Arife günü gayet güzel bir yoğunluk var, mutluyum. İnsanlar bayram alışverişlerini yapıyorlar, bayramlarda seyranlarda, misafirliğe gidiyorlar. Ben de bayram alışverişi yaptım, bayram kıyafetleri aldım. Eski bayramlar gibi olur mu bilmiyorum ama bu bayramın güzel geçeceğini düşünüyorum. İnsanlar zamanla yarışıyor, hemen bayram alışverişini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Gelecek bayramda tarihi Uzun Çarşı'da olmak istediklerini dile getiren Şahap Fansa, "Bayram kömbesi yapıyorum, bayağı bir yoğunluk var. İki bayram arası durgunluk olur ama şu anda 3 ila 4 gündür bayağı bir yoğunluk var. Valimizden Allah razı olsun, böyle güzel bir yer yapmışlar. Burası geçici olmasına rağmen, yıkılacağı için üzülüyorum. Uzun Çarşı da bitmek üzere Allah'ın izniyle, en kısa zamanda eski Uzun Çarşı'mıza kavuşacağız. Bizler Uzun Çarşı'da olmasak Uzun Çarşı da olmaz. Hatay'ın insanı, bayramı hissedelim, o yoğunluk olsun diye bayram alışverişini son güne saklar. Bu sene güzel bir bayram geçecek; esnafa destek olsun diye gelenler de var. Bu yoğunluğu bayramda da bekliyoruz. Yeni çarşımız çok güzel ve çok temiz. Bu sene bayram daha güzel geçecek" ifadelerini kullandı. - HATAY