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Hatay'da Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı Miniklerle Buluşuyor - Son Dakika
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Hatay'da Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı Miniklerle Buluşuyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı', Hatay'ın 15 ilçesinde çocuklarla buluşuyor. Depremlerin çocukların üzerindeki etkilerini azaltmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç, çocuklara eğlenceli ve eğitici aktiviteler sunuyor. Mobil aracın geçemediği yerlerde ise yaş ve gelişimlerine uygun aktiviteler düzenleniyor.

Hatay\'da Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı Miniklerle Buluşuyor
19.12.2023 - 15:03,
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Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı', Hatay'ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor.

Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.

Bu çerçevede düzenlenen aktivitelerde minikler yeteneklerini keşfederken çeşitli oyun oynadı ve boyama yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil aracın geçemediği yerlerde de miniklerin yaş ve gelişimlerine göre çeşitli aktiviteler düzenlediklerini de belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA
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