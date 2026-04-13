Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Netanyahu Mankeni İdam Edildi

13.04.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da toplanan bir grup, Netanyahu'nun mankenini idam edip, fotoğraflarını ezerek protestoda bulundu.

Hatay'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun cansız mankenini "idam" eden vatandaşlar, fotoğraflarını ayaklar altına alarak ezdiler.

İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde bir grup, Orta Doğu'daki gelişmelere tepki göstermek için sokakta buluştu. Etkinlik bir sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilirken çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Fatih Cami önünden başlayarak şehir içindeki Ulu Cami ibadet noktasına kadar ilerledi. Katılımcılar ellerinde çeşitli bayraklar ve pankartlarla yürürken, yol boyunca sloganlar attı. Güzergahın sonunda yapılan kısa konuşmalarda, bölgede hayatını kaybedenler anıldı ve topluca dua edildi. Vatandaşlar, kurdukları idam sehpasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun cansız mankenini "idam" ederken fotoğraflarını ayaklar altına alarak ezdiler.

Program, kalabalığın dağılmasıyla birlikte sonlanırken yürüyüşe kucağında çocuğu ile birlikte katılan Fatih Kandemir, "Filistin başta olmak üzere; Doğu Türkistan, İran, Lübnan'da bir haksızlık, bir zulüm var. Orada çocuklar öldürülüyor, ölüyorlar. Bizim çocuklarımızın onlardan bir farkı yok, biz anne babayız ve bir anne babanın hissettiğini az çok anlayabiliyoruz. İnsanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun bunun karşısında durmamız gerekiyor. Çünkü doğru olan budur. Dünyayı bu şekilde şantajla yöneten insanlar var. Bunların karşısında birilerinin durması lazım. Eğer durmazsa dünya daha kötü bir yer haline gelecek. Ben şuna inanıyorum; 'bir insanın dünyaya geliş amacı dünyayı daha güzel bir yer haline getirmektir.' Bu olmalıdır. Maalesef üç maymun oynayan insan çok fazla. Ama doğrunun, Hakk'ın yanında olmak çok değerli bir şey" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Hatay, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 10:09:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.