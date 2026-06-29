Gazella Korosu, Arsuz\'da Anadolu Türkülerini seslendirdi

Hatay'da çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu Gazella Korosu tarafından Arsuz'da düzenlenen "Anadolu'dan Türküler" konseri sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Uğur Dağ yönetimindeki koro Anadolu'nun farklı yörelerinden türküleri seslendirdi. Programa Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserin ardından konuşan Şef Uğur Dağ, kültür ve sanat çalışmalarına verilen destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederken, Hatay Gazella Korosu'nun Anadolu türkülerini kentin farklı ilçelerinde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. - HATAY