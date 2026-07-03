Hatay'da Rütbe Takdim Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Rütbe Takdim Töreni

Hatay\'da Rütbe Takdim Töreni
03.07.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde rütbe terfi eden personel için tören düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye yükselen personele yönelik rütbe takdim töreni gerçekleştirildi.

Polis evinde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Hatay Polis Eşleri Dernek Başkanı Esra Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, rütbe alan emniyet personeli ile aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri dolayısıyla bir üst rütbeye yükselen personeli tebrik etti. Yeni görev ve sorumluluklarında başarı dileklerini ileten Yılmaz, emniyet teşkilatının fedakarlık ve görev bilinciyle vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Rütbe terfilerinin teşkilata güç kattığını belirten Yılmaz, personelin meslek hayatları boyunca aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Tören, rütbelerin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tören, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Rütbe Takdim Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:34
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 16:06:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Rütbe Takdim Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.