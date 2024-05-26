Hatay'da Sağanak Yağış: 70 Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da Sağanak Yağış: 70 Vatandaş Kurtarıldı

Hatay\'da Sağanak Yağış: 70 Vatandaş Kurtarıldı

Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte mahsur kalan 70 vatandaş ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

26.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte mahsur kalan 70 vatandaş ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı. Araçlar içinde mahsur kalan vatandaşlar ve evlerinin içinde zor anlar yaşayan vatandaşlar; AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 292 araç ve 697 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda 70 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Sağanak Yağış: 70 Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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