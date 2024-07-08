Hatay\'da saman balyaları yangında zarar gördü

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Hatay'da alevlere teslim olan saman balyaları zarar gördü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir vatandaşa ait ahırın yanındaki saman balyalarında yangın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, çok sayıda saman balyası zarar gördü. - HATAY