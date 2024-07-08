Hatay'da saman balyaları yangında zarar gördü - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da saman balyaları yangında zarar gördü

Hatay\'da saman balyaları yangında zarar gördü

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ahırın yanındaki saman balyalarında çıkan yangın sonucunda balyalar zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

08.07.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
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Hatay'da alevlere teslim olan saman balyaları zarar gördü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir vatandaşa ait ahırın yanındaki saman balyalarında yangın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, çok sayıda saman balyası zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da saman balyaları yangında zarar gördü - Son Dakika

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