HBB, Samandağ\'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların ardından Samandağ'da meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için temizlik ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mehmet Öntürk, yağışlardan etkilenen Samandağ ilçesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Öntürk'ün, sürecin hızlı şekilde normale dönmesi amacıyla ilgili birimlere gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Yağışların ilk anından itibaren sahada görev yapan HBB ekipleri, Samandağ'da kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Cadde ve sokaklarda biriken çamur, atık ve su baskınlarının izlerini kaldırmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Başkan Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selden zarar gören ilçelerimizde vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa yanındayız. Evini su basan vatandaşlarımızın temizliğini yapacağız. Bayrama kadar evlerimizi ve sokaklarımızı hızla toparlamak için tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadelerini kullandı. - HATAY