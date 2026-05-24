HBB, Samandağ'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HBB, Samandağ'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor

HBB, Samandağ\'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor
24.05.2026 01:11  Güncelleme: 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların ardından Samandağ'da selden etkilenen bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mehmet Öntürk, sahadaki çalışmaları denetleyerek vatandaşların mağduriyetini gidermek için talimat verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların ardından Samandağ'da meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için temizlik ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Öntürk, yağışlardan etkilenen Samandağ ilçesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Öntürk'ün, sürecin hızlı şekilde normale dönmesi amacıyla ilgili birimlere gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Yağışların ilk anından itibaren sahada görev yapan HBB ekipleri, Samandağ'da kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Cadde ve sokaklarda biriken çamur, atık ve su baskınlarının izlerini kaldırmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Başkan Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selden zarar gören ilçelerimizde vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa yanındayız. Evini su basan vatandaşlarımızın temizliğini yapacağız. Bayrama kadar evlerimizi ve sokaklarımızı hızla toparlamak için tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HBB, Samandağ'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

01:11
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 02:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: HBB, Samandağ'da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.