Hatay'da Su Krizi: Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Su Krizi: Acil Önlem Çağrısı

27.02.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da su kaybı %40'a ulaştı, uzmanlar acil 'Su Güvenliği Seferberliği' başlatılmasını istiyor.

Haber:

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) -

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) tarafından düzenlenen "Su ve Kuraklık Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı. Hatay'da su kaybının yüzde 40'a ulaştığını belirten uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde 20 yıl içinde kentin su kaynaklarının tamamen tükenebileceği uyarısında bulunarak "Su Güvenliği Seferberliği" başlatılmasını istedi.

HAMOK ile DAÇE, 2025 yılının aralık ayında düzenledikleri "Su ve Kuraklık Çalıştayı"nın ardından ortak bir açıklama yaparak Hatay'da artan kuraklık ve su kirliliğine karşı acil "Su Güvenliği Seferberliği" başlatılması çağrısında bulundu. Hatay Tabip Odası'nda gerçekleştirilen ve Doktor Sevdar Yılmaz tarafından okunan basın açıklamasında, bölgede yaşanan su krizinin halk sağlığı, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından ciddi bir tehdit haline geldiği vurgulandı.

Hatay'ın iklim krizi, kuraklık ve özellikle deprem sonrası altyapı sorunları nedeniyle su krizini en yoğun yaşayan illerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, plansız sanayileşme, çarpık kentleşme, orman tahribatı, endüstriyel tarım ve vahşi madencilik gibi etkenlerin su kaynaklarındaki azalmayı derinleştirdiği ifade edildi. Doğu Akdeniz Havzası'nda son 15 yılda yaklaşık yüzde 40 oranında su kaybı yaşandığına işaret eden Sevdar Yılmaz, gerekli önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki 15-20 yıl içinde geri dönüşü imkansız su sorunlarıyla karşı karşıya kalınacağı uyarısını yaptı.

Çalıştay sonuç bildirgesinde çözüm önerileri bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken, su yönetimindeki dağınıklığı giderecek ve suyun verimli kullanımını esas alan kapsamlı bir su kanununun acilen çıkarılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, 2026-2056 dönemini kapsayan içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimine ilişkin bir master planın hazırlanması, kuraklık risk haritalarının oluşturulması ve susuzluk dönemleri için eylem planlarının hayata geçirilmesi talep eden Yılmaz, su kirliliğinin önlenmesi noktasında ise endüstriyel, tarımsal ve evsel atık suların arıtılmadan doğaya verilmemesi, kirletici faaliyetlerin sıkı denetlenmesi ve Amik Gölü'nde ekolojik dengenin yeniden sağlanması için bilimsel bir kurul kurulması gerekliliği üzerinde durdu.

"Depremde zarar gören çiftçilere destek verilmeli"

Tarımsal sulamada vahşi yöntemlerden vazgeçilerek damlama ve kapalı sulama sistemlerine geçilmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden HAMOK ve DAÇE temsilcileri, yağmur suyu hasadı ile gri su geri kazanımı sistemlerinin yaygınlaştırılmasını istedi. Yer altı ve yer üstü su havzalarının koruma altına alınması ve yeni kuyu açılışlarının bilimsel verilere göre sınırlandırılması gerektiğini belirten Sevdar Yılmaz, depremden zarar gören çiftçilere destek verilmesi ve kentsel alanlarda suya duyarlı yeşil altyapı uygulamalarının başlatılması çağrısında bulundu. İklim, su, enerji, tarım ve ekosistem politikalarının havza ölçeğinde katılımcı bir anlayışla yönetilmemesi durumunda, Hatay'ın su geleceğinin miktar ve kalite açısından dirençsiz hale geleceği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA

Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Su Krizi: Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:24:28. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Su Krizi: Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.