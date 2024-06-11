Hatay'da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hatay'da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri gerçekleştirildi

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında klima denetimleri gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine başladı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla Hatay'da şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçların klima çalıştırma zorunluluğu getirildi.

11.06.2024 14:26
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Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında klima denetimleri gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığının iyiden iyi kendini hissettirdiği Hatay'da sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji'nin de uyarıda bulunduğu bölgede Hatay Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine başladı. Sıcaklıkların kapalı ve toplu alanlarda sebep olacağı olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların toplu taşıma araçlarında konforlu bir şekilde yolculuk yapması amacıyla denetimlerine başlayan HBB Trafik Zabıta ekipleri, Antakya ve İskenderun başta olmak üzere il genelindeki toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. HBB ekipleri, Hatay genelinde şehir içi taşımacılık yapan minibüs ve otobüslerde klima kontrolü yaparak klimaların kapatılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, konuya hassasiyetle yaklaşarak vatandaşları mağdur etmeyen şoförlere teşekkür etti.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla Hatay'da, "15 Mayıs ve 15 Ekim 2024 tarihleri arasında şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçların klima çalıştırma zorunluluğu getirilmesi" kararını uyguladıklarını belirtildi. Karar doğrultusunda; uyarılara ve kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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